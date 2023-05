French Open: “Chaos!“ Swiatek kritisiert WTA wegen Ukraine-Krieg

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat die Tennis-Organisationen für deren mangelnde Führung beim Umgang mit dem Krieg in der Ukraine kritisiert.

„Wir wurden nicht zusammengebracht, um zu erklären, wie wir mit dieser komplexen Situation umgehen und uns verhalten sollten“, sagte die Polin in einem Interview mit der französischen Tageszeitung Le Monde .

Besonders in der Frage von ukrainischen Profis, die auf dem Court Gegnern aus Russland und Belarus gegenüberstehen, vermisst Swiatek eine Führungsrolle der WTA und der ATP. "Es gibt in der Tat Spannungen unter den Spielern, manchmal ist die Atmosphäre in der Umkleidekabine sehr angespannt", sagte der 21-Jährige.