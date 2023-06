Zverev: „Fahre nicht als Kasper nach Wimbledon“

„Ich bin zu groß für den Belag. Aber das mit Wimbledon sage ich jedes Jahr als Witz, und wenn ich dann dort bin, will ich trotzdem gewinnen. Ich fahre da nicht hin wie ein Kasper und nehme es als Trainingswoche“, sagte der Tennis-Olympiasieger im Interview mit der Sport Bild.

In der vergangenen Woche war der 26-Jährige bei den French Open in Paris erst im Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud ausgeschieden, eine Oberschenkelzerrung habe ihm im Semifinale zugesetzt, gab er später zu. "Es ist keine Verletzung von sechs Monaten, sondern von einer Woche. Dann musst du vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber in Halle werde ich spielen", sagte Zverev.