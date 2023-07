Hopman Cup: Alcaraz gewinnt Debüt gegen Goffin

Nur zwölf Tage nach seinem Wimbledon-Triumph hat der spanische Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz sein Auftakt-Match beim Hopman Cup in Nizza gewonnen.

Gegen den Belgier David Goffin setzte sich der 20-Jährige am Freitag in 1:44 Stunden mit 4:6, 6:4, 10:8 durch und erzwang damit das Doppel am Freitagabend gegen Goffin und Elise Mertens.