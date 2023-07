Strafbefehl beantragt: Vorwürfe gegen Zverev

Schwere Vorwürfe gegen Alexander Zverev: Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am 7. Juli einen Strafbefehl gegen den Tennis-Olympiasieger wegen Körperverletzung beantragt. Das bestätigte das Amtsgericht Tiergarten dem SID. Demnach sehe die Staatsanwaltschaft einen „hinreichenden Tatverdacht“, das Gericht müsse nun „anhand der Aktenlage“ entscheiden, ob es „die Einschätzung der Staatsanwaltschaft“ teilt, hieß es in der Stellungnahme am Mittwoch. Zverevs Bruder Mischa, der im Management mitwirkt, war für den SID zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.