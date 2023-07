Tennis: US-Spieler suspendiert - er spricht von unberechtigten Vorwürfen

Wie der 22-Jährige - der in Wimbledon wegen einer Handgelenksverletzung fehlt - am Donnerstag auf Instagram mitteilte, akzeptiere er eine vorläufige Sperre.

Zverev legt in Wimbledon los

Zverev legt in Wimbledon los

Sperre droht - Brooksby wehrt sich

Unter Berufung auf einen der angeblich versäumten Tests sagte Brooksby, er sei zu diesem Zeitpunkt in dem Hotel gewesen, in dem er angegeben hatte zu sein. „Ich freue mich darauf, einem unabhängigen Schiedsrichtergremium alle Beweise vorzulegen und zu erklären, was passiert ist“, schrieb er und fügte hinzu, dass er sich auf die Rückkehr zur Tour freue.