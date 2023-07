Wimbledon: Fix im Junioren-Turnier schon ausgeschieden

Einzige deutsche Jugend-Hoffnung raus

Der einzige deutsche Teilnehmer am Junioren-Wettbewerb der 136. All England Championships, David Fix, scheiterte bereits in der ersten Runde.

© IMAGO/Juergen Hasenkopf/SID/IMAGO/Juergen Hasenkopf