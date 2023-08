Maria scheitert im Halbfinale von Cleveland

Tennisprofi Tatjana Maria ist bei der Generalprobe für die US Open im Halbfinale gescheitert. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau unterlag beim WTA-Turnier in Cleveland der Spanierin Sara Sorribes Tormo nach 1:53 Stunden mit 4:6, 3:6. Sorribes Tormo bekommt es im Endspiel mit Jekaterina Alexandrowa aus Russland zu tun.

Für Maria, die 2022 in Wimbledon im Halbfinale stand, endete eine Erfolgsserie nach sieben aufeinanderfolgenden Siegen. Vor ihrem Start in Cleveland/Ohio hatte sie beim WTA-125er-Turnier in Barranquilla/Kolumbien triumphiert.

Bei den US Open in New York ab Montag trifft Maria in der ersten Runde auf die routinierte Kroatin Petra Martic.