Neuer Vergewaltigungsvorwurf gegen verurteilten de Camaret

Die ehemalige tunesische Tennisspielerin Selima Sfar hat ihren früheren Trainer Regis de Camaret (81) der Vergewaltigung bezichtigt. Das geht aus einem Interview mit der Sportzeitung L‘Equipe hervor, in dem die 46-Jährige erstmals öffentlich über ihren sexuellen Missbrauch sprach. Demnach sei sie von ihrem damaligen Coach im Alter von zwölf Jahren wiederholt vergewaltigt worden, insgesamt „fast drei Jahre lang“.

2014 war Camaret wegen schwerer Vergewaltigung zweier minderjähriger Mädchen in einem Trainingslager, das er in den 1980ern und frühen 1990ern in Saint-Tropez geleitet hatte, zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden.