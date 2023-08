Tennis: Heute steigt ihr Sensations-Comeback

Für die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki beginnt heute ihr überraschendes Comeback auf der WTA-Tour: Die 32 Jahre alte Dänin, die nun zweifache Mutter ist, trifft in der Runde der letzten 64 auf die Australierin Kimberly Birrell - und geht betont entspannt in das Turnier in Montreal, das sie für die US Open in drei Wochen vorbereiten soll.