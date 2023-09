Alcaraz sagt Davis-Cup-Teilnahme ab

Schlechte Nachrichten für das spanische Davis-Cup-Team: Spitzenspieler Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Gruppenphase am kommenden Wochenende abgesagt. In Valencia hat es Spanien mit Serbien, Tschechien und Südkorea zu tun. Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde der letzten Acht im November in Malaga.

Alcaraz, der sich nach der Halbfinalniederlage gegen Daniil Medwedew bei den US Open eine Pause gönnen will, wird in Valencia durch Albert Ramos ersetzt. Ob Novak Djokovic nach seiner Finalteilnahme in New York wie angekündigt in Valencia für Serbien spielen wird, ließ der 36-Jährige zunächst offen.