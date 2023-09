ATP-Comeback! Struff erreicht Viertelfinale von Zhuhai

Der 33-Jährige aus Warstein, an Position drei gesetzt, bezwang im Achtelfinale den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 1:6, 6:4. Zuvor hatte die deutsche Nummer zwei in der ersten Runde ein Freilos erhalten.

Für Struff war es das erste ATP-Match seit Ende Juni, wegen seiner Hüftverletzung hatte der Weltranglisten-23. weder in Wimbledon noch bei den US Open aufschlagen können. Im Achtelfinale wartet nun der an Position acht gesetzte Japaner Yoshihito Nishioka.