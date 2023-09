Auch ohne Zverev: Kohlmann optimistisch vor Abstiegsduell

Die deutschen Tennisspieler blicken dem Davis-Cup-Duell um den Klassenerhalt in Bosnien-Herzegowina trotz der Absage von Alexander Zverev optimistisch entgegen.

„Ich bin sehr positiv gestimmt für den Ausgang am Wochenende“, sagte Kapitän Michael Kohlmann vor der Partie am Samstag (12.00 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) in Mostar: „Generell muss man von der Ranglistenposition sagen, dass wir trotz des Ausfalls von Sascha Favorit sind.“