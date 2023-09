Davis Cup: DTB-Team mit Zverev gegen Bosnien-Herzegowina

Mit Alexander Zverev wollen die deutschen Tennis-Männer im Davis Cup den Abstieg aus der Weltgruppe verhindern. Der 26 Jahre alte Olympiasieger steht für die Partie gegen Bosnien-Herzegowina in Mostar (16. und 17. September) im Aufgebot von Teamchef Michael Kohlmann, wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag bekannt gab. Neben Zverev gehören Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann sowie die Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz zum Team.

"Alle fünf nominierten Spieler haben in der europäischen Sandplatzsaison starke Leistungen gezeigt und mit Abstand am besten gespielt. Daher sind wir mit diesem Team sehr gut aufgestellt", sagte Kohlmann, gespielt wird in Mostar auf Sand: "Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Konstellation die Hürde Bosnien-Herzegowina meistern werden." Für Jan-Lennard Struff kommt das Davis-Cup-Duell nach langer Verletzungspause noch zu früh.