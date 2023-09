Zverev führt deutsches Davis-Cup-Team an

Alexander Zverev gehört wie erwartet zum deutschen Aufgebot für das Abstiegsduell im Davis Cup in Bosnien-Herzegowina. Dies teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) am Dienstag offiziell mit. Für die Begegnung der Weltgruppe I am 16. und 17. September in Mostar nominierte Teamchef Michael Kohlmann außerdem Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann sowie das Doppel Tim Pütz/Kevin Krawietz.