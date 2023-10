"Nicht in der Lage, den Mund aufzumachen": Heftige Kritik an Tennis-Legenden

„Ob es einem nun gefällt, oder nicht. Sie sind mitschuldig daran, wie schlecht das System ist. Denn sie waren nicht in der Lage, auch nur einmal den Mund aufzumachen und für die Rechte der Spieler zu kämpfen“, betonte der Argentinier gegenüber La Nación . „Wenn sie jemals etwas getan haben, dann nur intern, aber es hat nichts geändert.“

Was er damit meint, sind die schwierigen Verhältnisse für Tennis-Spieler, die nicht um die hohen Preisgelder der größten Turniere mitspielen. Während die Tennis-Stars und Top-Spieler an der Spitze Millionen durch Preis- und Sponsorengelder einnehmen, haben Spieler jenseits der Top 100 mit geringen Preisgeldern zu kämpfen.

„Preisgelder peinlich - trotz goldenster Ära in der Tennis-Geschichte“

„Als Spieler können sie sehr gut sein, aber als Menschen, die versuchen, das System im Allgemeinen zu verbessern, erscheinen sie mir sehr arm“, fuhr Trungelliti mit seiner Kritik fort. Die aktuelle 236 der Welt (2019: Platz 112) hätte sich gewünscht, dass die beiden Tennis-Legenden ihre Strahlkraft in der Szene mehr für unterklassige Spieler eingesetzt hätten.

"Mitschuldig": Harte Kritik an Federer und Nadal

"Mitschuldig": Harte Kritik an Federer und Nadal

„Erst dieses Jahr wurden die Preisgelder für die Challenger-Turniere ein wenig geändert, aber sie sind immer noch peinlich, obwohl wir angeblich die goldenste Ära in der Geschichte des Tennis hinter uns haben“, beschwerte sich der 33-Jährige, der einen anderen Tennis-Spieler wegen seines Engagements lobend hervorhob.

So sei Novak Djokovic laut ihm „unverzichtbar“ und ein Vorbild in der Bekämpfung der Ungleichheit des Tennissports, da der 24-malige Grand-Slam-Champion vor zwei Jahren die Professionl Tennis Players Association (PTPA) ins Leben rief und seitdem für höhere Preisgelder in den unteren Segmenten des Tennissports kämpft.