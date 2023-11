Billie Jean King Cup: Auftaktsieg für Topfavorit Tschechien

Tschechiens Tennisspielerinnen sind zum Start des Billie Jean King Cups ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels bezwang Tschechien Titelverteidiger Schweiz zum Auftakt des Finalturniers in Sevilla und kann am Freitag gegen die USA bereits das Halbfinale klar machen. Nur die vier Erstplatzierten der Vorrundengruppen erreichen die Vorschlussrunde.