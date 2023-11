Billie Jean King Cup: Lys und Friedsam im Einzel

Mit einer überraschenden Aufstellung gehen die deutschen Tennisfrauen in das Vorrundenduell gegen Italien in der Finalrunde des Billie Jean King Cups am Donnerstag (ab 10 Uhr/Tennis Channel) in Sevilla. Das erste Match bestreitet die 21 Jahre alte Hamburgerin Eva Lys gegen Martina Trevisan - anschließend trifft Anna-Lena Friedsam (Neuwied) auf die italienische Nummer eins Jasmine Paolini.