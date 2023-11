Billie Jean King Cup: "Mama" Maria hofft auf Überraschung

Tatjana Maria hofft bei der Finalrunde des Billie Jean King Cup in Sevilla auf eine Überraschung. "Beide Teams sind definitiv sehr stark. Aber es ist ein Teamwettbewerb, da kommt es nicht nur darauf an, wer die besseren Einzelspieler hat", sagte Deutschlands Nummer eins vor den Vorrundenduellen der DTB-Auswahl gegen Italien am Donnerstag und Frankreich am Freitag (jeweils 10 Uhr).