BJK-Cup: Italienerinnen gewinnen Auftakt in deutscher Gruppe

Das italienische Tennis-Team ist im Duell der beiden deutschen Gruppengegner mit einem 2:1-Sieg gegen Frankreich in die Finalrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla gestartet. Durch den Gewinn ihrer beiden Einzel sorgten Jasmine Paolini und Martina Trevisan am Mittwoch bereits vor dem abschließenden Doppel für eine uneinholbare 2:0-Führung der viermaligen Cup-Siegerinnen aus Italien.