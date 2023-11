Davis Cup: Australien im Halbfinale

Australien hat Tschechien im Davis Cup niedergerungen und in Malaga das Halbfinale erreicht. Nach einem verlorenen Einzel und einer Aufholjagd von Alex De Minaur entschied das Doppel die Partie zu Gunsten der Australier, die sich am Ende mit 2:1 durchsetzten.

In der Runde der letzten Vier wartet am Freitag Finnland, das am Dienstagabend überraschenderweise Titelverteidiger Kanada 2:1 geschlagen hatten und erstmals in ein Davis-Cup-Halbfinale eingezogen war.