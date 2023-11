Ziel Halbfinale: Schüttler glaubt an DTB-Team

Rainer Schüttler, Teamchef der deutschen Tennisfrauen, geht optimistisch in die Finalrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla. "Wir sind sicher keine Favoriten in der Gruppe. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir eine sehr kompakte Mannschaft sind und einen guten Teamgeist haben", sagte der 47-Jährige vor dem Auftaktduell in der Vorrunde gegen Italien am Donnerstag (10.00 Uhr).