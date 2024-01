Billie Jean King Cup: DTB-Team in Sao Paulo gefordert

Die deutschen Tennis-Frauen treffen im April im Billie King Cup auswärts erneut auf Brasilien - nun steht auch der genaue Austragungsort fest. Am 12. und 13. April kämpft die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) in Sao Paulo um den Einzug in die Finalrunde, gespielt wird auf Sandplatz in der Halle. Die Spielstätte Ginasio Ibirapuera bietet bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz.