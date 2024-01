Davis-Cup-Quali: Zverev führt DTB-Team an

Olympiasieger Alexander Zverev führt die deutschen Tennisprofis im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups 2024 in Ungarn an. Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte die deutsche Nummer eins für die Qualifikations-Partien am 2. und 3. Februar in Tatabanya ebenso wie Jan-Lennard Struff und das Erfolgs-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz. Der fünfte Platz im Team wird erst später vergeben.