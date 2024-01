"Muss was passieren": Becker sorgt sich um Tennis-Nachwuchs

Ganz grundsätzlich habe das "Elite-Denken im Sport nachgelassen", sagte Becker, das sehe man auch im Fußball oder der Leichtathletik: "Ich glaube, das hängt alles an dem gleichen Problem, dass eben der professionelle Sport in Deutschland nicht mehr das Gewicht hat, das er vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren hatte."

Ein erfolgreicher Sportler habe im Vergleich zu Deutschland in fast allen Ländern "eine höhere Bedeutung als bei uns momentan", sagte Becker: "Das war mal anders. Aber da ist etwas verloren gegangen in den letzten Jahren. Da ist irgendwas passiert in der Leistungsförderung in Deutschland" im Sport, diese sei "nicht mehr so gut ist wie vor zehn oder 20 Jahren."