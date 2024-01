Steffi Graf und Andre Agassi überraschen bei Event mit gesperrter Simona Halep

Überraschende Aktion von Steffi Graf und Andre Agassi. Die beiden Tennis-Legenden nehmen in Rumänien an einem Exhibition-Match teil. Auf der anderen Seite des Platzes steht dabei ausgerechnet Simona Halep. Jene Spielerin also, die im vergangenen September wegen Dopings für vier Jahre gesperrt wurde.

Im Rahmen des Sportfestivals in Cluj-Napoca stehen Graf, Agassi, Halep und Andrei Pavel Mitte Juni gemeinsam auf dem Platz. Halep teilte ihre Begeisterung über die Zusammenarbeit bereits in den Sozialen Netzwerken.

„Ich kann es kaum erwarten, mit diesen beiden Legenden zu spielen“, formulierte sie und fügte ein altes Foto hinzu, auf dem sie mit dem Ehepaar und ihrem damaligen Coach zu sehen ist.

Zudem veröffentlichte sie einen choreografierten Anruf, in dem sie die Deutsche auf die Veranstaltung einstimmt: „Hallo Steffi, ich warte auf dich zusammen mit Andre hier in Rumänien, in meinem Heimatland. Ich habe schon einmal beim Sportfestival gespielt und es war fantastisch. Ich bin mir sicher, dass es dir gefallen wird. Ich kann es kaum erwarten, dich in Cluj zu sehen.“

Das Interesse an dem Schaukampf ist in Rumänien bereits groß. So waren alle Tickets für das Match innerhalb von fünf Stunden ausverkauft.

Simona Halep hat seit den US Open 2022 nicht mehr auf der WTA-Tour gespielt. Sie wurde im Oktober 2022 vorläufig gesperrt, nachdem sie positiv auf Roxadustat getestet worden war. Die verbotene Substanz erhöht die Anzahl an roten Blutkörperchen und führt - ähnlich wie das aus dem Radsport bekannte EPO - zu einer besseren Sauerstoffversorgung.