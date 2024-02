Struff schwärmt von Nadal: "Immer noch der Wahnsinn"

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat von seinen Trainingseinheiten mit dem spanischen Topstar Rafael Nadal geschwärmt. „Ich bin so viele Jahre auf der Tour, aber dann so eine Trainingsmöglichkeit zu haben, ist etwas Besonderes.

Nadal hatte in Brisbane Anfang des Jahres sein Comeback auf der Tour nach fast einem Jahr Pause wegen einer Hüftbeugerverletzung gegeben. Anschließend sagte der Spanier aber aufgrund von erneuten Schmerzen den Grand Slam in Melbourne ab. Struff scheiterte bei den Australian Open dagegen in der zweiten Runde an Miomir Kecmanovic.