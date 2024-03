Billie Jean King Cup: Kerber vor Rückkehr

Teamkapitän Rainer Schüttler nominierte die frühere Weltranglistenerste aus Kiel für die Qualifikations-Partie am 12. und 13. April in Sao Paulo gegen Brasilien ebenso wie Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam. Der fünfte Platz im deutschen Team wird zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

"Die Rückkehr von Angie ist für unsere Mannschaft eine große Verstärkung. Mit dem Teamsieg beim United Cup und ihren jüngsten Ergebnissen in Indian Wells hat sie gezeigt, zu welchen Top-Leistungen sie weiterhin fähig ist", sagte Schüttler. Zuletzt war Kerber, die zum Jahresstart ihr Comeback nach Baby-Pause gegeben hatte, 2022 im DTB-Dress aufgelaufen.

Kampf um Einzug in Finalrunde

Die deutschen Frauen kämpfen in Brasilien um den Einzug in die Finalrunde des Mannschaftswettbewerbs, die im November in Sevilla ausgetragen wird.