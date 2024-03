Tennis: Gefährden Bälle die Gesundheit? Grand-Slam-Siegerin schlägt Alarm

„Das ist echt nicht gut für die Handgelenke“

„In Indian Wells ist es ganz anders als in Miami. Da ist es feucht und die Bälle schwer. Das ist echt nicht gut für Handgelenke“, monierte die Britin, die vergangenes Jahr zweimal am Handgelenk operiert werden musste. In Indian Wells kamen Bälle der Marke Penn zum Einsatz, in Miami liefert Dunlop an, bei weiteren wiederum dann die Firma Wilson.