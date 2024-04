Kerber nur im Doppel - Maria und Siegemund im Einzel

Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, trifft Siegemund (Metzingen) zunächst am Freitag auf die Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia, im Anschluss bekommt es Maria (Bad Saulgau) mit Laura Pigossi (WTA 119) zu tun. Am Samstag spielt dann Maria gegen Haddad Maia, Siegemund danach gegen Pigossi.

Erst in einem möglicherweise entscheidenden Doppel käme zum Abschluss am Samstag dann Kerber (Kiel) mit Anna-Lena Friedsam (Neuwied) gegen Haddad Maia und Luisa Stefani zum Zuge. Die frühere Weltranglistenerste Kerber steht erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder im Aufgebot des Deutschen Tennis-Bundes (DTB).

In Brasilien will sie mit dem DTB-Team nicht nur die Endrundenteilnahme in Sevilla klar machen, sondern sich auch Schwung für das stark besetzte WTA-Turnier in Stuttgart im Anschluss holen.