Novak Djokovic offenbar operiert! Wimbledon-Start mehr denn je gefährdet

Das Turnier in Wimbledon beginnt am 1. Juli, die Olympischen Spiele in Paris würden für ihn am 27. Juli losgehen. Ein Start in England wäre bei dieser Prognose unwahrscheinlich, eine Teilnahme an den Wettkämpfen in Paris hängt davon ab, wie gut der 37-Jährige den Eingriff übersteht. Die Olympische Goldmedaille fehlt dem „Djoker“ in seiner imposanten Titelsammlung noch.