Tennis: Maria scheitert in Monterrey früh

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat kurz vor den US Open einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterlag beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey der Chinesin Wang Xiyu in der ersten Runde mit 0:6, 3:6. Ab Montag steht in New York der letzte Grand Slam des Jahres an.