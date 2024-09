Struff als Ersatzmann beim Laver Cup dabei

Neben Alexander Zverev kommt ein zweiter deutscher Tennis-Profi in den Genuss des Showkampf-Spektakels Laver Cup in Berlin. Jan-Lennard Struff rückt als Ersatzmann ins Team Europe, das von Freitag bis Sonntag in der Arena am Ostbahnhof gegen eine Weltauswahl antritt. Struff hatte zuletzt wegen Hüftproblemen, die ihm seit Olympia in Paris zusetzen, seine Teilnahme am Davis Cup in China abgesagt.