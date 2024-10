Nadal-Abschied: Kein Einzel, "wenn ich nicht bereit bin"

Er werde "emotional" auf jeden Fall bereit sein, führte Nadal am Rande des "Six Kings Slams" in Saudi-Arabien aus: "Und körperlich und in Bezug auf das Spielerische bleibt mir noch ein Monat zur Vorbereitung". Aber: "Wenn ich mich für das Einzel nicht bereit fühle, werde ich der Erste sein, der das auch kommuniziert."