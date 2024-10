Nadal-Rücktritt: Becker und Federer mit emotionalen Worten

"Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommt", schrieb Federer, der sich mit Nadal ganz große Duelle geliefert hat, in den Sozialen Netzwerken: "Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre."