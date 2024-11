Billie Jean King Cup: Friedsam komplettiert deutsches Aufgebot

Anna-Lena Friedsam komplettiert das deutsche Team bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Malaga. Das gab der Deutsche Tennis-Bund (DTB) am Freitag bekannt. Teamchef Rainer Schüttler nominierte die 30-Jährige als fünfte Spielerin nach Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys in Malaga für den Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel im Frauentennis. Friedsam hatte auch beim 3:1-Auswärtssieg in der Qualifikationsrunde in Brasilien im Frühjahr im Aufgebot gestanden.