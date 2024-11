Billie Jean King Cup: Großbritannien komplettiert Halbfinale

Am Dienstag (12.00 Uhr) trifft Großbritannien auf die Slowakei, die ihr Viertelfinale gegen Australien mit 2:0 für sich entschieden hatte. Zuvor trifft am Montag (17.00 Uhr) Polen um die Weltranglistenzweite Iga Swiatek im anderen Halbfinale auf Jasmine Paolini und Italien. Das Finale steigt am Mittwoch (17.00 Uhr).