Erneute Unwetter: Auftakt im BJK-Cup verschoben

Die Extremwetterlagen in Spanien nehmen kein Ende - und beeinflussen erneut auch den Sport. Gut zwei Wochen nach den verheerenden Unwettern mit zahlreichen Todesopfern, die besonders heftig in der Region Valencia wüteten, trifft nun eine Tieffront mit Starkregen und Gewittern auf Malaga. Das Auftaktduell im Billie Jean King Cup zwischen Spanien und Polen musste deshalb verschoben werden.

Statt am Mittwochabend treffen die Gastgeberinnen und die Mitfavoritinnen um die Weltranglistenzweite Iga Swiatek nun am Freitag um 10.00 Uhr aufeinander. "Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage der Leitlinien der zuständigen Behörden getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten", erklärte der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Mittwochvormittag. Die Unwetter sollen noch bis Donnerstag anhalten.