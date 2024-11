Kerber will Tennis "treu bleiben" - Gespräche mit DTB

Angelique Kerber will ihrer Sportart nach dem Karriereende unbedingt etwas zurückgeben - möglicherweise auch in Kooperation mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB). "Ich möchte dem Tennis definitiv treu bleiben", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin am Samstagabend im ZDF-Sportstudio und ergänzte: "Wir sind schon in Gesprächen und ich denke, dass da auf jeden Fall eine Zukunft ist."