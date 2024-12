United Cup: Bencic überzeugt nach Babypause

Bencic hatte im November bei ein paar kleineren Turnieren und beim Billie Jean King Cup ihre Form getestet, im nächsten Jahr will sie wieder voll angreifen. Wie weit sie bereits ist, wird sich schon am Sonntag in der zweiten Partie des Nationenwettbewerbs in Australien zeigen. Gegen Italien könnte sie es mit der Weltranglistenvierten Jasmine Paolini zu tun bekommen.