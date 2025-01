United Cup: Gauff und Fritz sichern USA den Turniersieg

Das gilt auch für Fritz (27), der sich nach einem starken Jahr 2024 bis auf Platz vier der Weltrangliste vorgearbeitet hat. Viermal in Folge schlug er dabei Zverev, auch in Wimbledon, bei den US Open und beim Saisonfinale in Turin. In seinem ersten Grand-Slam-Endspiel in New York unterlag er allerdings dem Tour-Dominator Jannik Sinner aus Italien in drei Sätzen.