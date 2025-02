Sörgel zum Fall Sinner: "Selbstaufgabe der WADA"

Doping-Experte Fritz Sörgel sieht nach dem Deal der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) mit Tennisprofi Jannik Sinner "verheerende" Folgen für den Anti-Dopingkampf. "Man muss es so hart sagen: Was die WADA da gemacht hat, bedeutet das Ende des Anti-Doping-Systems in seiner bisherigen Form", sagte Sörgel bei Sport1.