Indian Wells: Aus für Struff und Maria

Enttäuschungen in der kalifornischen Wüste: Jan-Lennard Struff und Tatjana Maria sind beim hochkarätigen Tennisevent von Indian Wells jeweils in der ersten Runde gescheitert. Der Warsteiner Struff unterlag dem formstarken Franzosen Gael Monfils 4:6, 4:6. Der 34-Jährige kommt damit weiter nicht in Schwung. Zuletzt hatte Struff auch in Dubai und Doha Erstrundenniederlagen verkraften müssen.