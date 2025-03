Tennis-Superstar im Training bedroht

Beim WTA-Turnier in Miami wird Tennis-Superstar Iga Swiatek offenbar im Training von einem Mann bedroht.

Unschöner Zwischenfall beim WTA -Turnier in Miami. Tennis-Superstar Iga Swiatek wurde offenbar bei einer Trainingseinheit von einem Mann bedroht. Das berichtet die BBC .

Demnach soll sich der Zwischenfall bereits am vergangenen Samstag ereignet haben, dies vermeldet der Sender unter Berufung auf das Management der Polin.

Der Mann soll bereits zuvor via Social Media auffällig geworden sein und der Sportlerin beleidigende Nachrichten gesendet haben. Beim Training der 23-Jährigen soll er sich dann aggressiv und höhnisch benommen haben.

„Der Zwischenfall in Miami scheint ein direkter Übergang von verbaler Online-Aggression zu einer Bedrohung in der realen Welt zu sein“, heißt es in dem Bericht.