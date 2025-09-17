Frösche beim Buffet: Townsend entschuldigt sich für Kommentare

SID 17.09.2025 • 11:16 Uhr Die US-Amerikanerin sorgt mit Kommentaren zum Essen in China für Aufsehen.

Schildkröten und Ochsenfrösche als Teil des Buffets? Für Taylor Townsend zunächst befremdlich. Die US-Amerikanerin bezeichnete Teile des Essensangebots, das ihr vor dem Duell im Billie-Jean-King-Cup in China gegen Kasachstan gemacht wurde, als „verrückt“ und „wild“. Kommentare, für die Townsend nun um Entschuldigung bat.

„Ich wollte einfach nur herkommen und mich von ganzem Herzen entschuldigen“, postete Townsend bei Instagram: „Ich habe hier einfach nur eine unglaublich tolle Zeit. Die Dinge, die ich gesagt habe, waren überhaupt nicht repräsentativ dafür.“ Die 29-Jährige, die mit den USA ab Donnerstag in Shenzhen um den Einzug ins Halbfinale kämpft, gelobte Besserung.