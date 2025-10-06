Tennis-Weltrangliste: Lys klettert um 21 Plätze

SID 06.10.2025 • 08:49 Uhr Die Hamburgerin wird nach ihrem Lauf in Peking erstmals unter den Top 50 geführt. Vier Deutsche stehen unter den besten 100.

Eva Lys ist nach ihrem Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Peking in der Tennis-Weltrangliste um 21 Plätze erstmals in die Top 50 geklettert. Die Hamburgerin liegt als 45. nur zwei Plätze hinter der deutschen Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau/43.). Unter den Top 100 stehen zudem Laura Siegemund (Metzingen/57.) und Ella Seidel (Hamburg/85.).

