Eva Lys ist nach ihrem Viertelfinaleinzug beim WTA-Turnier in Peking in der Tennis-Weltrangliste um 21 Plätze erstmals in die Top 50 geklettert. Die Hamburgerin liegt als 45. nur zwei Plätze hinter der deutschen Nummer eins Tatjana Maria (Bad Saulgau/43.). Unter den Top 100 stehen zudem Laura Siegemund (Metzingen/57.) und Ella Seidel (Hamburg/85.).
Tennis-Weltrangliste: Lys klettert um 21 Plätze
Die Hamburgerin wird nach ihrem Lauf in Peking erstmals unter den Top 50 geführt. Vier Deutsche stehen unter den besten 100.
Eva Lys setzt ihren Aufstieg fort
Lys (23) hatte in der chinesischen Hauptstadt erstmals in ihrer Karriere eine Top-10-Spielerin (Jelena Rybakina) geschlagen und war erst in der Runde der besten acht gegen French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA) ausgeschieden. Den Titel holte Amanda Anisimova (USA), die als Vierte im Ranking den Abstand zum Top-Trio Aryna Sabalenka (Belarus/1.), Iga Swiatek (Polen/Nr. 2) und Gauff (Nr. 3) verkürzte.