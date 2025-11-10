Billie Jean King Cup: Niemeier ersetzt Maria

SID 10.11.2025 • 16:33 Uhr Die Siegerin von Queen's wird von einer Verletzung ausgebremst.

Verletzungsbedingter Wechsel bei den deutschen Tennis-Frauen: Tatjana Maria fällt für den Kampf um den Klassenerhalt des DTB-Teams im Billie Jean King Cup aus. Die 38-jährige wird von Rückenschmerzen ausgebremst. Als Ersatz hat sich Teamchef Rainer Schüttler für die Partien vom Freitag bis Sonntag in Ismaning für die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier entschieden.

„Sie war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Mannschaft und kennt die besonderen Situationen des Billie Jean King Cups“, sagte Schüttler über die auf Weltranglisten-Rang 242 abgerutschte Dortmunderin: „Dazu ist Jule im Einzel- als auch im Doppel variabel einsetzbar. Das gibt uns noch mehr Möglichkeiten, wie wir an den Spieltagen aufstellen können.“