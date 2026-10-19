Die Tennis-Stars Elina Svitolina und Gael Monfils trennen sich nach fünf Ehejahren. Das gibt die Ukrainerin am Montag bekannt.

Die Tennis-Stars Elina Svitolina und Gael Monfils haben sich nach fünf Ehejahren getrennt. Das teilte die ukrainische Athletin am Montag auf Instagram mit.

„Das ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste“, leitete Svitolina ihre emotionale Nachricht ein und postete ein gemeinsames Bild mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen französischen Tennisspieler Gael Monfils.

Svitolina und Monfils haben gemeinsame Tochter

Die Nummer sechs der Frauen-Weltrangliste ist seit 2018 mit Monfils zusammen, 2021 folgte die Hochzeit. Im Oktober 2022 kam die gemeinsame Tochter Skai zur Welt. „Gael hat mich in meinen größten Freuden und meinen dunkelsten Momenten geliebt, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Gemeinsam haben wir ein wunderschönes Leben aufgebaut, und uns wurde das kostbarste Geschenk von allen zuteil: unsere Tochter Skai“, schrieb die 32-Jährige.

„Skai wird immer an erster Stelle stehen. Unsere Ehe geht zu Ende, aber unsere Familie bleibt bestehen. Wir werden immer ihre Eltern sein, Seite an Seite, bei jedem Schritt ihres Lebens.“

Svitolina will Schuldzuweisungen vermeiden

In ihrem Statement sprach Svitolina auch offen über die seelischen Belastungen des Krieges in ihrer ukrainischen Heimat. „Gael hat all das miterlebt. Er hat meine Hand nie losgelassen. Wir haben lange Zeit gemeinsam darum gekämpft, mit allem, was wir hatten. Aber manche Kämpfe finden tief in einem selbst statt, und keine noch so große Liebe eines anderen kann sie für einen gewinnen“, verriet sie.

„Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich meinen Weg zurück zu mir selbst finden muss und dass mir das innerhalb unserer Ehe nicht gelingt. Das ist die schwerste Wahrheit, der ich mich je stellen musste, und das Schwerste, was ich je dem Menschen sagen musste, den ich liebe.“

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Monfils beendet seine Karriere

Schuldzuweisungen will die Tennis-Spielerin ausdrücklich vermeiden. Sie betont, dass niemand für das Scheitern der Beziehung verantwortlich gemacht werden soll. Monfils hatte erst vor wenigen Tagen seine Karriere still und heimlich beendet.

Ursprünglich hatte der Franzose zum Abschluss noch das Masters-Turnier in Paris Anfang November spielen wollen, doch im Oktober wurde bekannt, dass er aus persönlichen Gründen darauf verzichtete. Svitolina hatte auch seine letzten offiziellen Profi-Auftritte bei den US Open als Zuschauerin in der Spielerbox verfolgt, zuvor waren die beiden gemeinsam im Mixed-Wettbewerb angetreten.

Svitolina hingegen gehört als derzeit Sechste der WTA-Weltrangliste noch immer zur Weltspitze. Sie hat in ihrer Karriere bereits 20 WTA-Titel gewonnen, für einen Grand-Slam-Sieg reichte es bisher nicht. Svitolina macht sich regelmäßig für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine stark. Im September wurde ihr Padelclub in der Hauptstadt Kiew bei einem russischen Angriff schwer beschädigt.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)