18. Titel: Zverev gewinnt in Wien und zieht mit Stich gleich

Für den Weltranglistenvierten war es in Wien bereits der fünfte Turniersieg der Saison - nur 2017 hatte er bislang ebenfalls fünfmal triumphiert. Neben Olympia-Gold in Tokio hat Zverev in diesem Jahr bereits die Masters-Events in Madrid und Cincinnati gewonnen und auch in Acapulco gesiegt. In Wien hatten auch Stich (1991) und Becker (1996) schon Titel gefeiert.