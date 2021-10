Erstmals seit 2017: Federer rutscht aus den Top 10

Die Top Ten ohne den 20-maligen Grand-Slam-Champion: Erstmals seit fast fünf Jahren wird Tennis-Superstar Roger Federer (40) am kommenden Montag nicht mehr zu den zehn besten Spielern des Rankings gehören. Durch den Einzug des Polen Hubert Hurkacz in das Achtelfinale des ATP-Masters in Indian Wells rutscht der derzeit verletzte Schweizer in der neuen Rangliste auf Platz elf ab.