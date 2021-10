Olympiasieg für Zverev Schlüsselerlebnis: "Gibt nichts Größeres"

Der Weltranglistenvierte hat noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen, bei den US Open 2020 hatte Zverev knapp im Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Während Publikumsliebling Thiem als Folge seiner langwierigen Handverletzung beim Heimspiel fehlt, trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev in der ersten Runde auf den Serben Filip Krajinovic.